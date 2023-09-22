ФНС запустила интерактивный сервис подбора имени ребенку

"На портале ЕГР ЗАГС запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Подбор сформирован на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

В ФНС отмечают, что сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом.

Кроме того, ведомство сообщает, что на портале ЕГР ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет. При необходимости сортировку можно изменить, а понравившиеся имена можно добавить в "избранное" для дальнейшего сохранения в PDF.