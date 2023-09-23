В Севастополе возобновили движение, перекрытое после ракетной атаки

Движение наземного и морского транспорта возобновили в Севастополе после атаки ВСУ. Об этом дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила в своем Telegram-канале.

© Центральное МСУТ СКР

«Возобновляется <…> работа морского пассажирского транспорта», — уточнили в сообщении.

По данным ведомства, также восстановлено движение транспорта по центру города-героя.

Примерно семь часов назад стало известно, что после ракетной атаки центр Севастополя перекрыли. Причем, было ограничено движение как личного, так и общественного транспорта.

Представители дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры обратились с просьбой к севастопольцам не выезжать по направлению в центр, а автобусы пустили по компенсационному маршруту до пятого километра Балаклавского шоссе.

22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По информации Минобороны РФ, один военнослужащий пропал без вести.