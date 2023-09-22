Когда наступит осень: 23 сентября - День осеннего равноденствия

23 сентября мы станем свидетелями очередного осеннего чуда, которое повторяется из года в год: Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе. Оно будет находиться ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Светлый период суток сравняется с ночью: по двенадцать часов с небольшими погрешностями в минутах.

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Что такое равноденствие

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Почему-то многие полагают, что день, когда природа сбрасывает яркие летние одежды и примеряет очередной сезонный раскрас, имеет точную дату. Ничуть.

Астрономическая осень - дама непостоянная: может заявиться не только 23 сентября, но и на день раньше. Причем с периодичностью в два-три года. К примеру, в 2024 и 2025 годах День осеннего равноденствия придется на 22 сентября, а в 2026 и 2027 годах - на 23 сентября. Потом три года подряд, в 2028-2030-м - опять на 22 сентября, как и, допустим, в 2040-2042 годах…

От чего это зависит? Как говорят ученые, даты меняются из-за разницы между тем, как григорианский календарь определяет год в 365 дней, и временем, которое фактически требуется Земле, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца за 365,25 дней. Кстати, можно найти график равноденствий и солнцестояний аж до 2050 года! А есть и еще один любопытный "прогноз": в 2103 году осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 15 часов 28 минут. Вот бы проверить!

Когда наступает осеннее равноденствие в 2023 году

23 сентября к нам придет настоящая осень. По астрономическому календарю. И ученые называют даже точный час и минуты, когда это случится: в 09:49 по московскому времени, или в 6:49 по UTC (всемирному). Именно в этот момент сутки делятся ровно пополам - наступает так называемое равноденствие.

Если быть точными: 23 сентября продолжительность дня составит 12 часов 10 минут. Восход Солнца будет в 05:45, заход - в 17:55.

А вот уже сразу после этого часы "от зари до зари" на широте Москвы начнут стремительно уменьшаться. Причем сразу по 5-6 минут, и за три месяца потеряются сразу пять часов. Скажем, 21 декабря продолжительность дня составит всего 7 часов!

Впрочем, это касается только нас, а также всех тех, кто живет "на северах" Земли - в Северном полушарии.

Так что готовимся: впереди у нас, пожалуй, самое ностальгическое время года. Багрово-желтой листвы и алой рябины. А вот для южных стран, то есть расположенных в Южном полушарии, напротив, 23 сентября начинается настоящая романтика - весенняя капель…

Как равноденствие влияет на повседневную жизнь: научные данные

И ученые, и неспециалисты схожи во мнении: астрономическое равноденствие - крайне мощное энергетическое явление. Если брать научную составляющую: оно может сопровождаться серьезными проблемами в работе спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите. Как рассказывают специалисты, в период прохождения Солнца через экватор его излучение вносит сильные помехи в радиосигналы с орбиты. Скажем, есть удаленные места земного шара, например, острова в Атлантике или регионы Аляски, где даже перестает работать интернет.

Как бы там ни было, но, наверное, совершенно не случайно с пересечением границы между летом и осенью связано столько мифов, традиций и примет. Многие дошли до нас, и главное - живут!

Традиции

Известно, что для японцев День осеннего равноденствия с 1948 года - официальный праздник. Поэтому все очень серьезно: каждый год 1 февраля его точную дату после тщательных небесных измерений и расчетов определяет Национальная обсерватория.

Когда-то древние славяне, и не только они, в этот день начинали отсчет нового года. Это был праздник, когда в дальний угол забрасывались все дела. Существовало поверье: откажешься от отдыха - прогневишь "высшие силы". Зато широко играли свадьбы.

Ритуалы и приметы

Наши предки были, скажем, убеждены, что в этот день вода заряжается огромной чудодейственной силой. Умоешься - очистишься не только от скверны, но и получишь, говоря современным языком, изрядную порцию здоровья и красоты.

Много ритуалов было связано с рябиной, которая в сентябре наливалась не только красотой, но и сладостью. К примеру, из глубины веков до нас дошли так называемые Рябинкины именины, которые и сегодня, а именно - 23 сентября часто сопровождаются колокольным звоном. Кисти рябины служили оберегом, а еще ими лечили. Славяне верили: если в день равенства света и ночи больной лихорадкой (или слабоумием) возьмет рябиновую веточку, начертит ею круг и станет в него, то болезнь отступит…

Удивительно, но факт. Эхо того, что когда-то очень давно запрещалось делать в один из поворотных моментов годового цикла, докатилось и до эпохи гаджетов. Например? И сегодня звучат советы астрологов не начинать в этот день ничего нового, никакие новые проекты. Более того, не замышлять их за три дня "до" и три дня "после". Не рекомендуется ломать-строить, а также опустошать кошелек на что-то "крупное". Путешественникам также лучше задержаться со стартом в долгий путь. А еще нельзя одалживать деньги.