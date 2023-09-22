В Роспотребнадзоре оценили риски эпидемии чумы в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что специалисты отслеживают все природные очаги чумы в России, рисков распространения болезни сейчас нет. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рисков распространения чумы нет и мы делаем все, чтобы они не возникли», - подчеркнула Попова.
Роспотребнадзор постоянно работает со специалистами из Монголии и других стран, где существуют риски, а также проводит усиленный санитарно-карантинный контроль.
В конце августа в монгольском аймаке (регионе) Говь-Алтай умер человек, предположительно, заразившийся бубонной чумой.
Всего с 2020-го по 2022 год чумой заразились девять жителей Монголии, четверо из них умерли.
В июне 2020 года власти Монголии объявили карантин на западе страны из-за случаев бубонной чумы. Заболевание выявили у мужчины и женщины, съевших сырое мясо сурка. До госпитализации они контактировали с 60-ю местными жителями. Районы, где ввели карантин, граничили с Тувой и Республикой Алтай.