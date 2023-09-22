В регионе РФ ввели штрафы за выгул собак без намордников и поводка

"Теперь нельзя содержать животных в местах общего пользования (чердаки, подвалы, на лестничных клетках, кухнях и коридорах коммунальной квартиры), а также на территориях детских, спортивных и медицинских организаций, учреждений культуры и других подобных местах. Владельцы обязаны выгуливать собак в общественных местах на поводке и в наморднике, за исключением животных размером менее 25 см в холке и собаки-поводыря", - рассказали в думе.