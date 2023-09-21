РПЦ выразила протест в связи с высылкой из Болгарии ее представителей
Русская православная церковь выразила решительный протест решению Болгарии выслать из страны ее представителей. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Там напомнили, что 21 сентября власти Болгарии обязали настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана, секретаря протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника учреждения покинуть территорию страны в течение 24 часов под предлогом, что их пребывание в государстве «представляет угрозу для госбезопасности».
«Русская Православная Церковь заявляет решительный протест против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей. Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, – возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России», — говорится в тексте.
В РПЦ считают, что такими действиями София стремиться подорвать «традиционно дружественные отношения между двумя Церквами-Сестрами и настроить друг против друга братские народы».