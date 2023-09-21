Исследование Rambler&Co. Россияне доверяют новостям из Telegram, но перепроверяют их на сайтах СМИ

При этом тематические интересы аудитории одинаковы для обоих источников

В апреле 2023 года ежедневная аудитория мессенджера Telegram превысила 50 миллионов человек. В России феномен этой площадки объясняется тем, что она стала, помимо способа коммуникации с людьми, одним из главных каналов получения новостей. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили интернет-пользователей и узнали, насколько сильно пересекается аудитория сайтов СМИ и новостных каналов в Telegram, как и когда читатели потребляют информацию из разных источников.

Видео дня

Согласно полученным данным, соотношение пользователей, которые читают новости на сайтах СМИ, и тех, кто потребляет их, в основном, в Telegram, практически равное среди участников опроса – 27% и 25% соответственно, остальные (48%) отметили, что выбор одного из двух предложенных ресурсов сильно зависит от темы.

29% россиян подписаны в Telegram на один-два новостных канала, которые читают ежедневно, а почти четверть (22%) – уже более чем на десять. Три-четыре или пять-десять каналов комфортно читать 19% и 18% респондентов соответственно. 12% подписаны на такое количество, что затрудняются сосчитать.

С сайтами онлайн-СМИ всё более однозначно. Большинство (43%) ежедневно посещают один-два ресурса, 28% – три-четыре, 13% – пять-десять, 9% – более десяти. 7% затрудняются назвать количество, так как их много.

Интерес к темам в Telegram-каналах и на сайтах СМИ примерно одинаков. Первенство стабильно удерживают политика и экономика (77% популярности в мессенджере и 74% на новостных интернет-ресурсах). Далее идут путешествия и образ жизни (по 6%), спорт (4% и 5% соответственно), IT и технологии (по 4%), развлечения (3% и 4%), культура и искусство (по 3%), истории звёзд, интервью, новости шоу-бизнеса (3% и 4%).

Доверяй, но проверяй – пользователи рассказали, какому каналу информации они больше верят. Одинаково доверяют обоим почти половина пользователей – 46%. Однако интересный факт: больше верят СМИ, чем каналам в Telegram – 28%, и, наоборот, доверяют больше Telegram всего на 2 п.п. меньше (!) – 26%. Но при этом 23% участников опроса всегда перепроверяют информацию из Telegram, а перепроверять СМИ необходимости меньше – так поступают только 14%. Ищут подтверждение интересной новости на разных платформах всегда и независимо от источника 44%, никогда этого не делают 19%.

Респонденты высказали ряд утверждений о медиапотреблении двух разных информационных источников. Так, новости читают на сайтах интернет-СМИ чаще во время работы, в Telegram – в личное время (23%). Подписки в Telegram совпадают с теми медиа, на сайты которых пользователи заходят ежедневно (22%). На онлайн-ресурсах удобнее смотреть видео и читать большие тексты (21%). На сайтах СМИ меньше фейков (18%). Новостную картину дня изучают с десктопа, даже в Telegram (16%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 14 сентября 2023 года, охват составил 322 505 интернет-пользователей, среди которых 59% мужчин и 41% женщин.

Информационная справка: