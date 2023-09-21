В РФ может сократиться число высококвалифицированных кадров

В ближайшее время суммарное число высококвалифицированных кадров в России в возрастной категории 30-39 лет может сократиться на треть. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что подобная категория граждан является самой востребованной на российском рынке труда, а ее представители считаются наиболее готовыми к изменениям гражданами. Из-за напряженной демографической ситуации в настоящее время в России прослеживается дисбаланс по возрастным категориям.

«Нас пугает вот этот дисбаланс (...) Их (граждан в возрасте от 30 до 30 лет — прим. «Ленты.ру») количество сократится в ближайшее время на 30 процентов, но растет число молодых и более возрастных», — заключила Голикова.

На этом фоне она призвала правительство рассмотреть различные способы модернизации рабочих мест, чтобы закрывать потребности не только человеческими ресурсами, но и при помощи современных технологий и роботизации.