Россияне столкнулись со сложностями при транзите через территорию Литвы

«17 сентября ЕС ввел новые ограничения на въезд машин, которые зарегистрированы в России, на территории ЕС. Естественно, Калининградская область как пограничный и отрезанный от большой России регион первая почувствовала на себе эти изменения. Под удар в первую очередь попали жители региона, которые выехали за пределы области еще до введения этих ограничений, но назад вовремя вернуться не успели, и в результате они застряли на границе и не могли въехать обратно в Калининградскую область. К счастью, ситуацию удалось вовремя разрешить при поддержке областного правительства, но теперь многие калининградцы заявляют, что выехать по шенгенской визе практически невозможно, единственная реальная возможность выехать за пределы российского эксклава — упрощенный транзитный документ, который дает право пересечения территории Литвы в течение 24 часов. Однако с ним тоже возникают свои трудности, потому что сейчас литовские пограничники обязательно просят показывать вместе с этим документом калининградскую регистрацию, и также запрашивают отдельные документы, которые могли бы подтвердить цель поездки. А таковыми являются какие-то семейные обстоятельства, либо визит к близким родственникам, работа или учеба. То есть туризм в этот перечень никак не входит, поэтому калининградцы не могут спокойно на своем автомобиле уехать, скажем в отпуск в Россию, а жители других регионов нашей страны точно также не могут приехать в Калининградскую область. К слову россиянам этот документ получить еще сложнее, потому что для этого необходимо иметь либо родственников в Калининградской области, либо обязательно купить здесь недвижимость. Пока, к сожалению, основными способами выезда за пределы эксклава для калининградцев остаются железная дорога и самолеты».