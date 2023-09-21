Проханов припомнил Чубайсу пять его главных «грехов»

Россия припомнит бывшему чиновнику Анатолию Чубайсу его «грехи». Об этом в колонке для газеты «Завтра» Александр Проханов.

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Проханов назвал Чубайса «политической падалью» и напомнил, что тот несет ответственность за ряд «злодеяний», из которых он выделил пять главных: залоговые аукционы, создание «либеральной диктатуры», создание культа первого президента страны Бориса Ельцина, разрушение энергетической инфраструктуры России и создание корпорации «Роснано», которую Проханов назвал «гигантской пробоиной в государственном бюджете».

«Чубайс (...) выброшен на посрамление, и множество грифов, больших и малых, слетаются (...) норовя клюнуть его. Та же доля ожидает Бориса Ельцина», — предрек Проханов.

Однако писатель сообщил, что это будет потом, а пока страна, одетая в бронежилет, борется с демонами и ведет контрбатарейную борьбу с США — и победит.

В чем виноват Чубайс?