Проханов припомнил Чубайсу пять его главных «грехов»

Чубайсу припомнили пять его главных «грехов»
Россия припомнит бывшему чиновнику Анатолию Чубайсу его «грехи». Об этом в колонке для газеты «Завтра» Александр Проханов.
Проханов назвал Чубайса «политической падалью» и напомнил, что тот несет ответственность за ряд «злодеяний», из которых он выделил пять главных: залоговые аукционы, создание «либеральной диктатуры», создание культа первого президента страны Бориса Ельцина, разрушение энергетической инфраструктуры России и создание корпорации «Роснано», которую Проханов назвал «гигантской пробоиной в государственном бюджете».
«Чубайс (...) выброшен на посрамление, и множество грифов, больших и малых, слетаются (...) норовя клюнуть его. Та же доля ожидает Бориса Ельцина», — предрек Проханов.
Однако писатель сообщил, что это будет потом, а пока страна, одетая в бронежилет, борется с демонами и ведет контрбатарейную борьбу с США — и победит.
В чем виноват Чубайс?
Чубайс являлся одним из идеологов и руководителей экономических реформ в 1990-х годах в России. В разное время он работал главой комитета по управлению государственным имуществом, заместителем руководителя кабинета министров, главой администрации президента, а также министром финансов.