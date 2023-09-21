В Госдуме предложили массово установить датчики утечки газа в квартирах

Необходимо вести работу по установке датчиков утечки газа во время капремонта в жилых домах, когда меняют внутриквартирные газовые трубы. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишут «Известия».

Утром 20 сентября в многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, оказались повреждены не менее 10 квартир. В ходе спасательных работ произошло повторное частичное обрушение, которое стало причиной гибели двух сотрудников МЧС. В Минздраве Московской области уточнили, что всего в результате ЧП в Балашихе погибли семь человек, восемь из двадцати пострадавших были госпитализированы.

По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, для предотвращения подобных трагедий «нужно вести работу по установке в квартирах датчиков контроля утечки газа».

«Это современные приборы, способные на ранних этапах сообщить об утечках и вовремя предотвратить чрезвычайное происшествие. Мы должны задуматься о массовых установках таких приборов в многоквартирных домах, но необходимо договориться «на берегу» о том, кто возьмет на себя обязательства по финансированию этого процесса», - пояснил Сергей Колунов.

Парламентарий также отметил, что установку можно проводить во время капремонта в многоквартирных домах, в ходе смены внутриквартирных газовых труб.

Также он напомнил, что сейчас жильцы обязаны предоставлять беспрепятственный доступ в свои квартиры для обслуживания газового оборудования. Однако не все это делают, и в Госдуме намерены рассмотреть законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз.