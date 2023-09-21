Власти подтвердили проблемы с выплатой пенсий живущим за рубежом россиянам

Санкции в отношении банковской системы России привели к проблемам с выплатами российских пенсий за рубежом. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пишет РБК.

В частности, проблемы возникли у российских пенсионеров, которые живут в Израиле. Источник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что эмигрантам предложили получать пенсии в России или подождать до возобновления трансграничных переводов.

Израиль как государство не присоединялся к западным санкциям против России, однако на практике местные банки соблюдают ограничения и возникли проблемы с выплатами пенсий в долларах США, отмечается в статье.

При этом из 52,5 тыс. российских пенсионеров в Израиле только 16,6 тыс. получают выплаты в России.

В соответствии с действующим с 2022 года постановлением правительства, при невозможности из-за санкций переводить пенсии за рубеж, выплаты приостанавливаются. Они возобновляются с доплатой за пропущенное время после того, как гражданин подаст заявление в Социальный фонд с новыми реквизитами в российском или зарубежном банке.