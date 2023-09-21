Власти подтвердили проблемы с выплатой пенсий живущим за рубежом россиянам
Санкции в отношении банковской системы России привели к проблемам с выплатами российских пенсий за рубежом. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пишет РБК.
В частности, проблемы возникли у российских пенсионеров, которые живут в Израиле. Источник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что эмигрантам предложили получать пенсии в России или подождать до возобновления трансграничных переводов.
Израиль как государство не присоединялся к западным санкциям против России, однако на практике местные банки соблюдают ограничения и возникли проблемы с выплатами пенсий в долларах США, отмечается в статье.
При этом из 52,5 тыс. российских пенсионеров в Израиле только 16,6 тыс. получают выплаты в России.
В соответствии с действующим с 2022 года постановлением правительства, при невозможности из-за санкций переводить пенсии за рубеж, выплаты приостанавливаются. Они возобновляются с доплатой за пропущенное время после того, как гражданин подаст заявление в Социальный фонд с новыми реквизитами в российском или зарубежном банке.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. В том числе были заморожены российские активы и часть золотовалютных резервов страны, а крупнейшие российские кредитные организации были отключены от международной системы межбанковских расчетов SWIFT.