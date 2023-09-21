Проживающая в США дочь Машкова обратилась к отцу

Артистка поведала, что за границей ей не хватает отца, а также призналась родственнику в любви.

«Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда», — написала Машкова.

Летом прошлого года актриса, которая вместе с супругом и детьми проживает в Лос-Анджелесе, рассказала о тяжелых отношениях с отцом. Она заявила, что у них разные взгляды на политическую ситуацию, отчего Машковой тяжело морально, однако она верит в то, что через какое-то время она сможет увидеться с родителем.