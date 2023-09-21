Стало известно о перебоях с поставками американского лекарства для диабетиков в РФ

Перебои с поставками связывают с внесением комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения. Отмечается, что на российском рынке представлены такие системы американской Abbott, но они не предполагают использование детьми с диабетом младше четырех лет. При этом, по мнению врачей, китайские аналоги этих систем пока не соответствуют требованиям к эффективности.