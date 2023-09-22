Американский журналист посетил Москву и поделился впечатлениями

Американский журналист Джексон Хинкл в ходе своей поездки в Москву посетил Музей Победы. Своими впечатлениями он поделился в эфире своего YouTube-канала.

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По словам Хинкла, люди были настроены дружелюбно по отношению к нему. Он рассказал, что в музее для него провели специальную экскурсию.

«Они услышали, что я говорил на английском у входа, и устроили мне специальную экскурсию, дали головной убор советского солдата времен Второй мировой. Эти люди прекрасны», — отметил журналист.

Он подчеркнул, что ему понравилось изучать историю России. Кроме того, Хинкл оценил возможность дружбы между американским и российским народами, отметив, что она реальна.