Патриарх Кирилл обратился к христианам

— Связь с церковью должна быть не только во время посещения богослужений, но вера должна присутствовать каждый день, и особенно тогда, когда, опираясь на веру, мы можем избежать лишних конфликтов, не впасть в искушение… Когда мы оказываемся в конфликте, нужно найти в себе силы остановиться, не давать сдачи, если это, конечно, не несет угрозы для жизни и здоровья, — цитируют слова патриарха РИА Новости.