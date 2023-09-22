«Не отвечать злом на зло»: патриарх Кирилл обратился к христианам
Христианину не нужно отвечать на зло злом и «заряжаться бесовской энергией обидчиков». Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя в праздник Рождества пресвятой Богородицы.
В четверг, 21 сентября, православные верующие отметили Рождество Пресвятой Богородицы. Он открывает начавшийся 14 сентября богослужебный год — цикл 12 главных праздников Русской церкви, во время которых вспоминают главные события христианского вероучения.
— Связь с церковью должна быть не только во время посещения богослужений, но вера должна присутствовать каждый день, и особенно тогда, когда, опираясь на веру, мы можем избежать лишних конфликтов, не впасть в искушение… Когда мы оказываемся в конфликте, нужно найти в себе силы остановиться, не давать сдачи, если это, конечно, не несет угрозы для жизни и здоровья, — цитируют слова патриарха РИА Новости.
По его словам, нередко вызовы современности «несут в себе агрессию и зло», однако Бог учит нас находить в себе силы «не отвечать злом на зло». Он также подчеркнул, что если у христианина будут силы в сложных обстоятельствах отвечать так, как учил Господь, но наша жизнь изменится.
Во вторник, 12 сентября, Патриарх Кирилл раскритиковал определение Петербурга как культурной столицы. Соответствующий вопрос он задал после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.