Названо число россиян, готовых отдать миллион нуждающимся

Примерно треть россиян (31 процент), принявших участие в опросе управляющей компании ПСБ, заявили о готовности пожертвовать один миллион рублей нуждающимся. Об этом сообщает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет из всех российских регионов. Самыми щедрыми респондентами оказались мужчины и люди из поколения X (родившиеся в 1965-1980 годах).

О готовности пожертвовать крупные суммы на благотворительность заявили 46 процентов мужчин и 25 процентов женщин, принявших участие в опросе. Большинству из них - от 46 до 55 лет.

61 процент респондентов заявил о готовности пожертвовать миллион, так как «добро возвращается», а 38 процентов согласились бы на такое пожертвование из милосердия.

При этом 69 процентов опрошенных заявили, что не готовы отдать миллион нуждающимся. 21 процент из них выразил уверенность, что им в случае нужды такой суммой никто не помог бы. Еще 22 процента посоветовали всем самостоятельно зарабатывать деньги.

Капитал, которого хватает в том числе на пожертвования, 44 процента участников опроса формируют за счет собственных накоплений (деньги чаще всего хранятся в банке или «под подушкой»), еще 23 процента - благодаря инвестициям в ценные бумаги.