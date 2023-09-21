Симоньян прокомментировала последствия ситуации в Карабахе для армян
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала колоссальной трагедией и болью ситуацию в Нагорном Карабахе. В прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она назвала виновными в ситуации тех, кто голосовал за действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
По ее словам, «армянский народ Пашиняна не выбирал», а все известные Симоньян люди с самого начала понимали, «что это за иуда».
«И то, что случилось — колоссальная трагедия для армянского народа. Карабах — это святыня… Это как Крым для русских армян… Конечно, это колоссальная боль — это земля не просто пролитая кровью, это земля, пропитанная кровью», — заявила она.
Главред добавила, что Пашиняну пообещали «пенсию в Лесике», как называют Лос-Анджелес живущие в США армяне, в доме с бассейном.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. Днем 20 сентября в Нагорном Карабахе и Азербайджане сообщили, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня с 13:00 20 сентября. Среди условий — полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.