Опрос: 45% предпринимателей используют искусственный интеллект в работе

Почти половина российских предпринимателей используют искусственный интеллект в работе, выяснили в рамках совместного исследования "Предприниматели России: исследовательский мониторинг" эксперты Сбера, Минэкономразвития и фонда "Общественное мнение" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Эксперты выяснили, что 45% опрошенных представителей малого и микробизнеса применяют технологии искусственного интеллекта в работе, а 72% пользуются ими в личных целях. 75% участников исследования знакомы с понятием "искусственный интеллект", которое ассоциируется с широким спектром направлений (программирование и компьютерные технологии в целом, нейросети для генерации текстов, изображений и видео, роботы, чат-боты, голосовые помощники, распознавание лиц и так далее)", - указано в исследовании.

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Отмечается, что лучше всего понимают суть новых технологий люди 18-39 лет: 83% из них смогли назвать несколько видов искусственного интеллекта. А вот почти четверть респондентов от 56 лет и старше затруднились с ответом. Чаще всего за последний год предприниматели использовали в работе решения для распознавания речи и перевода ее в текст (об этом упомянули 16% опрошенных), автоматизации взаимодействия с клиентами (13%), генерации текстов, изображений и видео (13%), распознавания и анализа изображений (13%), настройки рекомендательных систем, рекламы и рассылок (11%), анализа данных и прогнозирования (11%).

78% предпринимателей, которые задействовали в работе технологии искусственного интеллекта, считают их полезными. Среди основных преимуществ респонденты назвали высвобождение времени сотрудников для других задач (56%), высокую скорость (50%) и денежную экономию (35%).

Владельцы малого бизнеса, которые еще не пользовались искусственным интеллектом, прохладно относятся к самой идее внедрять в работу эти технологии. Лишь 13% из них проявили заинтересованность и планируют использовать интеллектуальные системы в рабочих процессах. Однако большинство предпринимателей, которые попробовали работать с искусственным интеллектом, открыты техническим нововведениям: они полагают, что искусственный интеллект можно интегрировать в их бизнес без риска полной замены человека машиной. Только 3% опрошенных опасаются, что искусственный интеллект полностью заменит их сферу бизнеса.