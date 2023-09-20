В Москве завершилось прощание с Николаем Добронравовым

Прощание с лауреатом Государственной премии СССР, поэтом-песенником Николаем Добронравовым прошло в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что на гражданскую панихиду пришли более 300 человек. Близкие, коллеги и поклонники Добронравова несли цветы и венки к гробу под самые известные композиции его авторства. Траурная церемония завершилась под песню «Как молоды мы были».