Госдума может поднять штрафы за недопуск газовиков в квартиру

Заместитель председателя Комитета по ЖКХ в Госдуме РФ Сергей Колунов заявил, что в России могут значительно увеличить штрафы за недопуск газовиков в квартиру, а также за нарушение требований к выполнению работ по техническому обслуживанию газового оборудования. Об этом сообщает LIFE.

Такое обсуждение началось в Госдуме на фоне взрыва газа в Балашихе, которое привело к частичному обрушению жилого девятиэтажного здания и нескольким жертвам.

«Огромная трагедия. Уже давно работаем над проблемой безопасности газового оборудования. <...> Главная проблема в том, что проверяющие службы не могут вовремя попасть в квартиру. Кто-то не хочет, чтобы к нему приходили для замены оборудования, у кого-то оно устаревшее. Поэтому в последнюю сессию мы займёмся ещё и штрафами», – рассказал Колунов.

По его словам, для решения этой проблемы в Госдуме предложили назначить единого ответчика за безопасность газового оборудования. Помимо этого депутаты планируют «повысить уровень ответственности жильцов» за работу их газовой системы. Для этих целей Госдума может повысить штрафы в пять раз – для физических лиц они могут вырасти до 5-10 тысяч рублей (сейчас штрафы составляют 1-2 тысячи рублей), а для должностных лиц до 100 тысяч (при текущих штрафах в 20 тысяч).

Колунов также добавил, что в России ускорят процесс установки датчиков, которые улавливают утечки газа.