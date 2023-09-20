Умер медведь Диксон из Московского зоопарка

В Московском зоопарке умер знаменитый белый медведь Диксон, любимец многих россиян. Об этом пишет пресс-служба зоопарка в своем Telegram-канале.

«Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление», - отметили в пресс-службе.

В зоопарке пояснили, что в последние месяцы состояние медведя ухудшилось. У него появилась одышка, он стал реже выходить в уличный вольер.

По словам ветврачей, на состояние животного негативно повлияла вторичная инфекция мочевыводящих и дыхательных путей. Кроме того, оно ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга.

В пресс-службе уточнили, что Диксон умер во сне, от острой сердечно-легочной недостаточности.

Напомним, что в сентябре 2022 года полярники обнаружили на острове Диксон раненого белого медведя. На следующий день его переправили в Москву для лечения.

Ветврачи обследовали зверя, диагностировали у него огнестрельную рану в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела.