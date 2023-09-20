В российском квасе обнаружили тройную дозу алкоголя
Национальный союз защиты прав потребителей провёл исследование и выявил превышение допустимой доли спирта в квасе российских торговых марок.
Организация изучила напитки крупнейших торговых сетей страны. Образцы были переданы в несколько испытательных лабораторий. В 30% изученных напитков содержание алкоголя превышает допустимую норму в три раза при действующем нормативе 1,2% спирта в квасе.
Представитель одной из компаний, Александр Швидко, выразил сомнение в достоверности итогов исследования:
"Мы не знаем, при каких условиях отобрали образцы, соблюдался ли температурный режим при транспортировке образцов в лабораторию. Наш квас проходит регулярные проверки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в том числе на содержание этилового спирта".