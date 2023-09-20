В российском квасе обнаружили тройную дозу алкоголя

Организация изучила напитки крупнейших торговых сетей страны. Образцы были переданы в несколько испытательных лабораторий. В 30% изученных напитков содержание алкоголя превышает допустимую норму в три раза при действующем нормативе 1,2% спирта в квасе.

"Мы не знаем, при каких условиях отобрали образцы, соблюдался ли температурный режим при транспортировке образцов в лабораторию. Наш квас проходит регулярные проверки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в том числе на содержание этилового спирта".