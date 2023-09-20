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В российском квасе обнаружили тройную дозу алкоголя

Национальный союз защиты прав потребителей провёл исследование и выявил превышение допустимой доли спирта в квасе российских торговых марок.

В российском квасе обнаружили тройную дозу алкоголя
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Организация изучила напитки крупнейших торговых сетей страны. Образцы были переданы в несколько испытательных лабораторий. В 30% изученных напитков содержание алкоголя превышает допустимую норму в три раза при действующем нормативе 1,2% спирта в квасе.

Представитель одной из компаний, Александр Швидко, выразил сомнение в достоверности итогов исследования:

"Мы не знаем, при каких условиях отобрали образцы, соблюдался ли температурный режим при транспортировке образцов в лабораторию. Наш квас проходит регулярные проверки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в том числе на содержание этилового спирта".

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