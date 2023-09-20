Медведь Диксон из Московского зоопарка скончался от острой сердечно-легочной недостаточности. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление, — говорится в сообщении.

Недавно Диксону стало хуже. У медведя появилась отдышка, он стал мало есть и реже выходить в уличный вольер. Несмотря на попытки ветеринаров помочь медведю, ему становилось хуже. Вскоре он умер во сне.

Ветеринары зоопарка установили, что состояние Диксона ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга, а также вследствие вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».