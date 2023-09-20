Историк оценил состояние выставленной на торги дачи Сталина

Когда здание находится без отопления, лучше ему от этого не становится, но теперь у него есть шанс вновь стать жилой усадьбой. К счастью, ничего критичного с объектом не произошло. Да, придется менять коммуникации, делать ремонт и научную реставрацию. Но это не самое плохое, что бывает с заброшенными зданиями, и я надеюсь, что объект будет спасен, — сказал Коробко.