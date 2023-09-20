Историк оценил состояние выставленной на торги дачи Сталина
Выставленная на торги усадьба «Липки-Алексеевское» в окрестностях подмосковных Мытищ, известная как одна из дач Иосифа Сталина, нуждается в замене коммуникаций и проведении научной реставрации. Об этом NEWS.ru заявил историк и главный редактор журнала «Московский краевед» Михаил Коробко.
Когда здание находится без отопления, лучше ему от этого не становится, но теперь у него есть шанс вновь стать жилой усадьбой. К счастью, ничего критичного с объектом не произошло. Да, придется менять коммуникации, делать ремонт и научную реставрацию. Но это не самое плохое, что бывает с заброшенными зданиями, и я надеюсь, что объект будет спасен, — сказал Коробко.
Ранее в госкорпорации ДОМ.РФ NEWS.ru заявляли, что дача Сталина под Мытищами является объектом культурного наследия регионального значения. Этот статус после продажи здания на торгах будет налагать на собственника обязанности по сохранению имущества в том виде, в каком особняк был запроектирован архитектором.
До этого стало известно, что заброшенную с 2004 года усадьбу, где в 1930-е годы располагалась одна из дач Сталина, выставят на торги. Они состоятся 3 ноября, стартовая стоимость объекта — 403 млн рублей.