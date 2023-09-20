Причиной смерти Германа Мазурина стал оторвавшийся тромб
Анна Горбашова, дочь Германа Алексеевича Мазурина, советского и российского художника, автора сотен иллюстраций к детским и юношеским книгам, назвала причину смерти отца.
Создатель образа дяди Стёпы и классического облика старика Хоттабыча, в июле перенесший операцию после перелома основания черепа, умер из-за оторвавшегося тромба.
Мазурин скончался в больнице 19 сентября на 92-м году жизни. Как рассказала Анна Германовна ИА "Регнум", последние недели ее отец практически ничего не ел, так как ему трудно и больно было глотать из-за проблем с гортанью.
"Пару дней назад мне сказали, что папу можно будет забрать домой. Позавчера я приняла решение, что заберу его, и уже собралась за ним ехать, а тут вон оно что", - говорит женщина.
Решения по дате прощания семья пока не приняла, "но, скорее всего, оно состоится в пятницу".