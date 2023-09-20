Вытрезвитель нового типа: первые кадры

Со дня открытия первого в России вытрезвителя прошло уже более ста лет. Первый в стране «Приют для опьяневших» открылся в 1902 в Туле. Приют собирал перепивших тульских оружейников, замерзающих в холодное время года под заборами.

В 30–40-х гг в СССР, на фоне борьбы с пьянством, была создана целая система медицинских вытрезвителей. Милиция отлавливала на улицах граждан подшофе и помещала их в это специализированное учреждение, до их полного естественного выздоровления. Во время «Перестройки» и после распада Союза, за вытрезвителями в народе закрепилась крайне дурная слава. Бывали случаи, что задержанные подвергались насилию со стороны сотрудников милиции или других постояльцев учреждений.

В октябре 2011 года в России были закрыты все медвытрезвители. Функции по вытрезвлению граждан были переданы медикам.

Но уже в марте 2019 года министерство здравоохранения поддержало законопроект о воссоздании в России этих медучреждений. В декабре 2020 года Государственная дума приняла закон, предоставляющий регионам Российской Федерации право открывать вытрезвители на основе государственно-частного партнёрства.