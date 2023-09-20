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Вытрезвитель нового типа: первые кадры

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Кухня и комната отдыха для посетителей специализированного центра временного пребывания для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, открывшегося в Новосибирске 
© РИА Новости
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Прачечная для посетителей  
© РИА Новости
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Комплекты сменной одежды 
© РИА Новости
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Комната хранения ценных вещей 
© РИА Новости

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Здание первого специализированного центра временного пребывания для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, открывшегося в Новосибирске 
© РИА Новости
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Санузел для посетителей специализированного центра временного пребывания 
© РИА Новости
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Кухня и комната отдыха 
© РИА Новости
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Мужская палата  
© РИА Новости
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Первый специализированный центр временного пребывания для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, открывшийся в Новосибирске 
© РИА Новости

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Сотрудники на ресепшне 
© РИА Новости
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Комната отдыха персонала 
© РИА Новости
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Комната санитарной обработки 
© РИА Новости
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Фельдшер в кабинете первичного осмотра 
© РИА Новости

    Со дня открытия первого в России вытрезвителя прошло уже более ста лет. Первый в стране «Приют для опьяневших» открылся в 1902 в Туле. Приют собирал перепивших тульских оружейников, замерзающих в холодное время года под заборами.

    В 30–40-х гг в СССР, на фоне борьбы с пьянством, была создана целая система медицинских вытрезвителей. Милиция отлавливала на улицах граждан подшофе и помещала их в это специализированное учреждение, до их полного естественного выздоровления. Во время «Перестройки» и после распада Союза, за вытрезвителями в народе закрепилась крайне дурная слава. Бывали случаи, что задержанные подвергались насилию со стороны сотрудников милиции или других постояльцев учреждений.

    В октябре 2011 года в России были закрыты все медвытрезвители. Функции по вытрезвлению граждан были переданы медикам.

    Но уже в марте 2019 года министерство здравоохранения поддержало законопроект о воссоздании в России этих медучреждений. В декабре 2020 года Государственная дума приняла закон, предоставляющий регионам Российской Федерации право открывать вытрезвители на основе государственно-частного партнёрства.

    Как сейчас выглядят вытрезвители нового формата – в галерее «Рамблера».

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