Эксперт назвала рост заболеваемости ковидом в России "абсолютно логичным"

"Это абсолютно логичное, сезонное повышение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в число которых теперь входит ковид. Говорить о каком-то сверхнеобычном росте [заболеваемости ковидом] совершенно не приходится, сейчас наоборот идет снижение заболеваемости. По сравнению с прошлым годом, в сентябре заболеваемость снизилась", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".