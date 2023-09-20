Песков: заболеваемость ковидом будет расти, но с этим нужно "нормально жить"

"Регионы реализуют свои полномочия по выстраиванию действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации. Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу", – отметил он.