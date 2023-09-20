Умер создатель «Дяди Степы»

Художник Герман Мазурин, создатель визуального образа «Дяди Степы» скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации, он скончался от полученных травм из-за неудачного падения в дома.

«Умер 91-летний создатель „Дяди Степы“ — художник Герман Мазурин», — говорится в сообщении.

По данным канала, два месяца назад мужчина неудачно упал дома и был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.