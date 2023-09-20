Первый снег выпал в Мурманске

Под влиянием арктических воздушных масс в Мурманске выпал первый снег. Город и область постепенно засыпают осадки в сред, 20 сентября.

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По прогнозам синоптиков, осадки в регионе продолжатся и 21 сентября. Погода в регионе привела к возникновению аварий из-за непростой дорожной обстановки. В аэропорту Мурманска приступили к обработке самолетов против обледенения. По некоторым данным, из-за ухудшения погодных условиях в Мурманской области улетела в кювет машина судебных приставов.

Работники дорожных служб обратились к водителям региона с просьбой не выезжать на трассы с летней резиной, передает издание «Федерал пресс».