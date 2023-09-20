Первый снег выпал в Мурманске
Под влиянием арктических воздушных масс в Мурманске выпал первый снег. Город и область постепенно засыпают осадки в сред, 20 сентября.
По прогнозам синоптиков, осадки в регионе продолжатся и 21 сентября. Погода в регионе привела к возникновению аварий из-за непростой дорожной обстановки. В аэропорту Мурманска приступили к обработке самолетов против обледенения. По некоторым данным, из-за ухудшения погодных условиях в Мурманской области улетела в кювет машина судебных приставов.
Работники дорожных служб обратились к водителям региона с просьбой не выезжать на трассы с летней резиной, передает издание «Федерал пресс».
В Москве к осенне-зимнему периоду подготовили 56 снегосплавных пунктов. Площадки позволят утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили и отремонтировали системы и конструкции сооружений, протестировали работу насосного и энергетического оборудования, а также сигнализации и систем оповещения. Также были проинспектированы трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждений снегом и льдом.