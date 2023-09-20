Стали известны самые прибыльные вакансии для выпускников

Студенты могут претендовать на наиболее высокие заплаты в сфере транспорта и логистики. Об этом свидетельствуют результаты исследования СберНПФ и сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру».

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Так, молодые специалисты в данных отраслях могут получать 75 тысяч рублей. В сфере офисных служб и бизнес-услуг выпускники могут претендовать на сумму в 67 тысяч рублей. Такой же зарплата будет и в области строительства и недвижимости.

Чуть меньше суммы предлагают в отрасли производства и агропрома — 63 тысячи рублей. В сфере услуг, а также в индустрии красоты и здоровья можно зарабатывать 55 тысяч рублей.

В сфере IT и телекома выпускникам предложат 47 тысяч рублей, а в области культуры и образования, как и маркетинга и рекламы — 44 тысячи рублей. Отраслью с самой низкой зарплатой стала торговля — 43 тысячи рублей, передает издание «Известия».