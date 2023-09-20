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Адвокат Блиновской заявила, что мошенники взломали Telegram-канал блогера

Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что мошенники взломали Telegram-канал блогера. Как сообщает ТАСС, сейчас злоумышленники ведут в нем активную деятельность, предлагая подписчикам купить тренинги от лица Блиновской.

Адвокат Блиновской рассказала о взломе аккаунта блогерши
© РИА Новости

Сальникова напомнила, что в ходе следствия у блогера изъяли телефон вместе с сим-картой, из-за чего каналом она пользоваться не может.

«При этом есть куча умельцев, которые взломали ее Telegram-канал и ведут сегодня очень активную деятельность, включая уже аудиосообщения с подделанным Лениным голосом», — заявила адвокат.

Сальникова подчеркнула, что ни один Telegram-канал, в названии которого содержится имя Блиновской и в которых предлагаются ее услуги, никак с не связан с блогером. Сторона защиты обращалась с заявлениями о блокировке действий злоумышленников, однако обращения «не дали результатов». Сама блогер переживает, что с помощью ее канала мошенники собирают деньги, продвигая «какие-то продукты» и нанося вред подписчикам.

Адвокат Блиновской рассказала о взломе аккаунта блогерши

При этом по одному из заявлений стороны защиты была проделана работа, отмечает агентство. Речь идет о решении Дмитровского городского суда Московской области, который назначил штраф в 100 тысяч рублей экс-сотруднику ПАО «Вымпелком» Даниле Докучаеву и его приятелю Никите Сударикову, признавших вину во взломе Telegram-канала Блиновской. Они сделали дубликат ее сим-карты и получили доступ к каналу.

Напомним, что Блиновская была задержана по делу об уклонении от уплаты налогов, а ее проекты проверяются группой экспертов на предмет мошенничества. По этой статье блогеру может грозить до 10 лет колонии. 21 июля суд продлил Блиновской домашний арест до 26 октября.

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