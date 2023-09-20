В нескольких регионах России объявили о возобновлении масочного режима. Это необходимо для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом.

Как сообщает газета «Коммерсант», требование об использовании средств индивидуальной защиты действует в медучреждениях Тульской, Тюменской, Псковской, Саратовской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа. В Иркутской области масочный режим соблюдается в аэропорту столицы региона.