Семинар «Авиация. Квалификация. Надежность». Курс на непрерывное развитие авиаотрасли
12–13 сентября 2023 года в Москве прошло уникальное мероприятие — третий ежегодный офлайн семинар «Авиация. Квалификация. Надежность»
(Р-4754А, Р-4761, КТ-178С, КТ-254). На семинаре ведущие эксперты разобрали актуальные практические вопросы, которые встречаются при разработке и квалификации авиационного оборудования, а также обсудили перспективы развития отечественной авиаотрасли.
Организаторами семинара выступили компания Адваланж (ООО «ЛаБС») совместно с ПАО «Яковлев».
По итогам прошедшего семинара в 2022 году участие приняли более 350 человек из 200 компаний, среди которых ведущие российские авиастроительные компании, разработчики оборудования и представители авиационных властей.
Спикеры подробно осветили наиболее острые темы, касающиеся сертификации авиатехники в современной нормативной базе. Участники семинара отметили уникальную возможность поддерживать и повышать уровень безопасности российской авиационной техники благодаря выстроенному диалогу между компаниями разработчиками.
- Разработка и верификация программного обеспечения и сложной
- электронной аппаратуры;
- Проектирование стендов для тестирования ПО и СЭА;
- Нормы и процедуры российских авиационных властей в области квалификации и сертификации;
- Практические аспекты управления кооперацией при разработке
- и верификации ПО и СЭА;
- Текущее состояние и перспективы развития БПЛА и eVTOL;
- Использование AI в авиационной отрасли.
На пленарной дискуссии в первый день проведения семинара эксперты затронули вопросы долгосрочных трендов в развитии авиационного оборудования и авиационной электроники, тактики и стратегии решения проблемы дефицита авиационных инженеров, а также обеспечения независимости и безопасности авиационной отрасли по аспектам инженерного ПО и ИТ-решений. Обсуждение позволило создать обмен передовым опытом между профессионалами, занимающимися конструкторской и сертификационной деятельностью.
Спикерами семинара стали представители авиационной индустрии: ведущие технические специалисты, эксперты в сфере IT и инновационного развития, а также представители российских авиационных властей. Среди них А.А. Герасимов, Директор филиала ПАО «Яковлев» – Центр комплексирования, Г.Ю. Горлов, Руководитель Департамента Разработки БРЭО Летательных Аппаратов АО «КРЭТ», К.В. Карасев, Заместитель генерального директора по сертификации и сопровождению гражданской авиационной техники ФГУП ГосНИИ ГА, Д.И. Катков, Начальник отделения сертификации программного обеспечения ФАУ «Авиарегистр Российской Федерации» и другие.