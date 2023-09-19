Семинар «Авиация. Квалификация. Надежность». Курс на непрерывное развитие авиаотрасли

12–13 сентября 2023 года в Москве прошло уникальное мероприятие — третий ежегодный офлайн семинар «Авиация. Квалификация. Надежность»

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(Р-4754А, Р-4761, КТ-178С, КТ-254). На семинаре ведущие эксперты разобрали актуальные практические вопросы, которые встречаются при разработке и квалификации авиационного оборудования, а также обсудили перспективы развития отечественной авиаотрасли.

Организаторами семинара выступили компания Адваланж (ООО «ЛаБС») совместно с ПАО «Яковлев».

Рамблер

По итогам прошедшего семинара в 2022 году участие приняли более 350 человек из 200 компаний, среди которых ведущие российские авиастроительные компании, разработчики оборудования и представители авиационных властей.

Спикеры подробно осветили наиболее острые темы, касающиеся сертификации авиатехники в современной нормативной базе. Участники семинара отметили уникальную возможность поддерживать и повышать уровень безопасности российской авиационной техники благодаря выстроенному диалогу между компаниями разработчиками.

Разработка и верификация программного обеспечения и сложной

электронной аппаратуры;

Проектирование стендов для тестирования ПО и СЭА;

Нормы и процедуры российских авиационных властей в области квалификации и сертификации;

Практические аспекты управления кооперацией при разработке

и верификации ПО и СЭА;

Текущее состояние и перспективы развития БПЛА и eVTOL;

Использование AI в авиационной отрасли. На семинаре были рассмотрены следующие ключевые темы:

Рамблер

На пленарной дискуссии в первый день проведения семинара эксперты затронули вопросы долгосрочных трендов в развитии авиационного оборудования и авиационной электроники, тактики и стратегии решения проблемы дефицита авиационных инженеров, а также обеспечения независимости и безопасности авиационной отрасли по аспектам инженерного ПО и ИТ-решений. Обсуждение позволило создать обмен передовым опытом между профессионалами, занимающимися конструкторской и сертификационной деятельностью.