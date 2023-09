Названа неочевидная польза удаленной работы

Работающие из дома сотрудники, как ожидается, могут снизить углеродный след на 54 процента по сравнению с теми, кто работает из офиса. Об этом говорится в опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) исследовании, проведенном учеными Корнелльского университета и компанией Microsoft. В нем речь идет о сотрудниках компаний в США.