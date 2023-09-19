В Роспотребнадзоре высказались о введении ограничительных мер из-за коронавируса

В России пока не планируется введение ограничительных мер из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в «настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований».

Вместе с тем, заметили в пресс-службе, в учреждениях могут быть введены локальные ограничения.

Россиянам, подчеркнули в ведомстве, следует избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства, не касаться рта, носа или глаз руками.