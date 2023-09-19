Стало известно, что будет с сыном задержанной за наркотики актрисы Искандер

Сына Рамили Искандер приютит дядя
Старший брат актрисы Рамили Искандер заявил, что временно приютит у себя 10-летнего сына артистки. Об этом сообщает ИА «Регнум».
«Ребенок теперь будет проживать со мной. Тимур всё знает и всё понимает о том, что сейчас происходит с его мамой. От него ничего не скрывали и рассказали как есть», – рассказал брат актрисы Рустам Хисамов.
Напомним, что ранее Искандер задержали с двумя килограммами наркотического средства мефедрона. Позже правоохранительные органы нашли ещё несколько запрещённых веществ во время обысков дома у артистки. При этом сын актрисы присутствовал при обысках и был в курсе причины задержания матери.
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