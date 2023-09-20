На кадрах видно, как хищник медленно и вразвалку идет по улице, не обращая внимания на стаю из шести собак, которые с лаем бегают вокруг него. Он уходит с улицы, когда туда подтягиваются другие собаки, и продолжает идти, так же не уделяя им внимания, постепенно удаляясь из кадра. Автор видео говорит, что добром это не кончится, показывает пустую улицу с другой стороны, и на этом запись заканчивается.