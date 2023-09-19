Цифровые паспорта для россиян: зачем нужны, как получить, чем опасны

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке использования цифрового удостоверения личности вместо «классического», бумажного. «Рамблер» разобрался в особенностях его получения и использования.

Порядок применения

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Согласно документу, граждане РФ смогут при необходимости предъявлять цифровое удостоверение с портала «Госуслуги» вместо бумажного паспорта.

«Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», - отмечается в указе.

Перечень документов, которые могут заменяться цифровым вариантом с приложения или сайта «Госуслуги», будет составлен в ближайшие три месяца.

Как выглядит цифровой паспорт

В процессе работы над электронным паспортом эксперты предложили несколько вариантов. В частности, предполагалось, что документ будет представлять собой сим-карту, дополненную приложением с QR-кодом. На карту и в приложение предлагалось записать информацию о владельце.

В феврале 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с членами правительства выступил с инициативой в качестве цифровой альтернативы паспорту использовать «Госуслуги».

Получение и использование цифрового паспорта

Граждане РФ смогут получить документ нового образца с помощью мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

«Технологию мы разработали: на смартфон загружается из биометрического паспорта фотография, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете», — пояснил глава Минцифры.

Лицо, которому потребуется проверить документы или подтвердить личность, сможет отсканировать QR-код гражданина также с помощью портала «Госуслуги».

Кому и зачем нужен цифровой паспорт

Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов отметил, что россияне могут оформлять цифровой паспорт по своему желанию.

«По сути, у граждан просто появляется выбор - те, кто не умеет пользоваться смартфоном или «Госуслугами», или люди, живущие в местности, где нет стабильного интернета, могут по-прежнему предъявлять оригинал документа», - пояснил эксперт.

Терновцов отметил, что цифровой паспорт может пригодиться людям, которые часто путешествуют. Им не придется каждый раз при посадке на поезд или самолет доставать оригинальный бумажный документ.

Риски использования цифрового паспорта

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов отметил, что внедрение цифровых паспортов в России может повлечь риск утечки данных из баз.