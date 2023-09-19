Львова-Белова заявила, что ордер МУС на ее арест усложняет воссоединение семей

"Мне не поступал ни текст документа, ни сам ордер на арест, об этом я узнала из СМИ. Я не разговаривала ни с кем из представителей МУС, непонятно, как строилось обвинение. Мы понимаем, что Россия не принимает юрисдикцию МУС. <...> Четко понимаем, что эффект получился обратный от ордера на арест, потому что в настоящий момент получилась такая страшилка и для родителей, и для детей, и это точно не способствует воссоединению, а скорее усугубляет, усложняет. Потому что родители боятся ехать, даже в том случае, когда мы представляем им полное сопровождение, отправляем представителей", - сказала детский омбудсмен в эфире колумбийской радиостанции W Radio.