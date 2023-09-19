Скончалась советская актриса театра и кино Любовь Майкова
Российская и советская актриса Любовь Майкова скончалась в понедельник, 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства (ГИТИС).
— Любовь Майкова скончалась 18 сентября. <...> ГИТИС выражает искренние соболезнования родным и близким Любови Майковой, — говорится в публикации.
Артистка выпустилась из ГИТИСа 43 года назад — в 1980 году. Тогда она впервые снялась в кино — в ленте «Вам и не снилось...». Также Майкову можно увидеть в таких картинах, как «Где находится нофелет?», «Забытая мелодия для флейты» и других.