Скончалась советская актриса театра и кино Любовь Майкова

Артистка выпустилась из ГИТИСа 43 года назад — в 1980 году. Тогда она впервые снялась в кино — в ленте «Вам и не снилось...». Также Майкову можно увидеть в таких картинах, как «Где находится нофелет?», «Забытая мелодия для флейты» и других.