В Москве готовятся к новой волне COVID-19

Больницы Москвы и Подмосковья начали подготовку к осенней волне заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Baza.

По информации источника, в Сокольниках вновь начал функционировать корпус центра COVID-19. Представители Депздрава назвали происходящее стандартной практикой по подготовке резервных медицинских мощностей.

Также в некоторых районах российской столицы начали функционировать дополнительные кабинеты ОРВИ — время их работы также увеличилось. Врачи будут на месте с 7:00 до 22:00 по московскому времени. В таком графике медики работали в период пика заболеваемости COVID-19, отмечает источник.