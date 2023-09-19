В российском регионе ввели режим ЧС из-за нападения собак на людей

В Магадане ввели режим ЧС из-за участившихся нападений собак на людей, сообщил в Telegram глава города Юрий Гришан. Режим чрезвычайной ситуации начал действовать с 18:00 по местному времени (10:00 мск) 19 сентября.

Только что закончилось заседание КЧС города (комиссии по чрезвычайным ситуациям ). Прослушана информация Управления по делам ГО и ЧС города, департамента ЖКХ, отдела охраны здоровья, КЗХ о количестве обращений в связи с агрессивным поведением безнадзорных животных. ЧС введена с 18:00 19 сентября. Будут приняты все меры по обеспечению безопасности горожан. Все обращения просьба направлять в ЕДДС города по телефону 112, — написал мэр.

Ранее сообщалось, что стая бродячих собак напала на жителя Магадана, мужчина скончался в реанимации. По данным регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент произошел ночью во дворе жилого дома, расположенного у площади Горького.

В Тюмени агрессивная бойцовая собака набросилась на маленькую девочку в подъезде жилого дома, сообщили в региональном управлении МВД. Мать пострадавшей Анна Башкирова рассказала NEWS.ru, что ее дочь сильно перепугалась, а на ее теле остались следы от укусов. По словам женщины, ранее пес нападал и на нее саму, однако дело «замялось».