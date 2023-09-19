Росздравнадзор отреагировал на новости о нехватке препаратов от гипертензии

В Росздравнадзоре заявили, что российские аптеки полностью обеспечены лекарствами от артериальной гипертензии, несмотря на прекращение поставок немецкого препарата микардис. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее «Ведомости» рассказали, что в большинстве российских аптек закончился оригинальный лекарственный препарат микардис, который назначается при артериальной гипертензии.

Артериальная гипертензия (гипертония) - хроническое заболевание, которое характеризуется повышенным уровнем артериального давления. Без необходимого лечения оно увеличивает риск развития инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и болезней почек.

Газета выяснила, что микардиса нет ни в одной из аптек Москвы и Подмосковья, Нижнего Новгорода, Волгограда и Саратова. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что у препарата есть аналоги, но «с более выраженными побочными эффектами».

Производством препарата занимается немецкая Boehringer Ingelheim. По данным Росздравнадзора, еще летом 2022 года она решила прекратить поставки лекарства в Россию. Остатки микардиса составляют около 23 тысяч упаковок.

В ведомстве подчеркнули, что Россия полностью обеспечена отечественными и иностранными аналогами микардиса. В 2023 году в оборот было введено около 3,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов с МНН Телмисартан (лекарство от высокого артериального давления и сердечной недостаточности) в дозировках 20, 40 и 80 миллиграммов.