Москва стала лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран G20 в 2022 году

Уровень безработицы в Москве за 2022 год, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 2,2% и стал самым низким показателем среди крупнейших городов стран «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«По методологии МОТ безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2% после 2,6% в 2021 году. Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран «Большой двадцатки», – приводятся в тексте слова и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Он отметил, что рынок труда в Москве остается стабильным благодаря развитию промышленности и высокотехнологичных предприятий, созданию производств, направленных на импортозамещение. «В столице расширяют деятельность уже существующие компании и появляются новые, которые привлекают работников. Это стимулирует развитие смежных сфер экономики, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы», – подчеркнул он.

По словам и.о. руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, которую цитирует пресс-служба, ближайшими соседями Москвы в рейтинге стали Токио с показателем 2,6% и Пекин – 3,1%. Нью-Йорк на седьмом месте – там безработица была на уровне 4,3%, на ступень ниже него Лондон с показателем 4,4%. Закрывают первую десятку городов Шанхай и Лос-Анджелес с показателем 4,5%.

В пресс-службе добавили, что Росстат в качестве главного показателя безработицы публикует уровень зарегистрированной численности безработных, то есть считает таковыми только тех, кто официально зарегистрирован в службе занятости населения. Тогда как по методологии МОТ, которая позволяет сопоставить уровень безработицы в разных странах, используя данные официальной статистики, в число безработных входит более широкий круг людей. Они должны одновременно соответствовать трем критериям: не работать; заниматься поиском работы любым возможным способом – обращаться в государственную службу занятости, непосредственно к потенциальному работодателю, размещать объявления о трудоустройстве в СМИ или запускать собственный бизнес; иметь возможность приступить к работе в течение двух недель.