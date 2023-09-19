В России захотели ужесточить контроль за лжеврачами интернете

В России могут ужесточить контроль деятельность лжеврачей в интернете, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Своим мнением по этому вопросу он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что необходимо развивать критическое и научное мышление в обществе для того, чтобы россияне не попадали под воздействие лжеврачей, обещающий за деньги вылечить неизлечимые болезни.

«У нас до сих пор по телевизору идут передачи о колдунах и колдуньях, лишний раз вселяя в некоторых наших не очень подготовленных граждан излишние надежды. Чем грамотнее и развитие общество, тем меньше попадающих под влияние таких мошенников людей», — объяснил он.

Также по словам Куринного, необходимо рассмотреть вариант блокировки аккаунтов аферистов в соцсетях.

«Несмотря на то, что я не являюсь сторонником блокировок в интернете, подобные случаи, когда речь идет об абсолютно неосуществимых, нереальных вещах, которые способны ухудшить состояние здоровья, точно можно блокировать через Роскомнадзор и через другие инструменты», — заявил парламентарий.

Надо думать, как это оформить, кто будет давать заключение для блокировки, чтобы прокурор мог действовать. Потому что правовой механизм блокировки есть. Здесь надо очень аккуратно, последовательно и грамотно действовать, - Алексей Куринный