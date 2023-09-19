Синоптики прогнозируют сильные дожди на Сахалине

Синоптики прогнозируют на вечер 19 сентября очень сильные дожди на Сахалине, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ожидаются сильные, местами очень сильные дожди - 15-30 мл осадков и более за 12 часов", - рассказал собеседник агентства.

20 сентября ожидается подъем уровня воды в реках на 1,5 м.