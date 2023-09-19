Синоптики прогнозируют сильные дожди на Сахалине
Синоптики прогнозируют на вечер 19 сентября очень сильные дожди на Сахалине, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Ожидаются сильные, местами очень сильные дожди - 15-30 мл осадков и более за 12 часов", - рассказал собеседник агентства.
20 сентября ожидается подъем уровня воды в реках на 1,5 м.
Сейчас на Сахалине пасмурная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - плюс 20 градусов.