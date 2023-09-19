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Американский журналист посетил Россию и сравнил Москву с Нью-Йорком

Журналист Джексон Хинкл из США посетил Россию и восхитился красотой Москвы в своем канале на YouTube.

Американский журналист посетил Россию и сравнил Москву с Нью-Йорком
© globallookpress.com

По его словам, если сравнить российскую столицу с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то в Москве «просто шикарно». Он назвал город «потрясающим местом», отметив обслуживание и еду на высшем уровне. Также Хинкл похвалил инфраструктуру.

По словам журналиста, на улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть «за то, что вы просто дышите». Также он указал на чистоту.

Хинкла поразили виды на Кремль, Красную площадь, Храм Василия Блаженного, парк «Зарядье».

«Я буду честен, в Америке нет ничего подобного, это потрясающе», — сказал он.

Ранее американский журналист восхитился новыми жилыми кварталами в Мариуполе.

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