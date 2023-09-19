В России изменят законодательство об IT и связи

Минцифры России подготовило проект концепции «Цифрового кодекса», сообщают «Известия».

Речь идет о законе, который, как ожидают его авторы, должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, не учитывающие особенности многих современных технологий.

Кодекс должен унифицировать имеющуюся регуляторику в сфере IT и телекома и ввести в правовое поле новые технологии. Так, кодекс должен установить единый для отрасли понятийный аппарат: сейчас он располагается более чем в десяти нормативных правовых актах. В правовое поле введут искусственный интеллект и большие данные, а также многое другое.

Как считают авторы концепции, принятие нового свода правил позволит быстрее и качественнее предоставлять госуслуги, снизить бюджетные расходы на создание информсистем, сделать взаимодействие государства с их пользователями прозрачнее и так далее.

Кроме того, это сделает использование современных интернет-сервисов безопаснее. Нередко россияне не понимают, куда им обращаться при краже их аккаунта злоумышленниками, утечках персональных данных, появлении касающихся их фейков. Зачастую в судах также не знают, как разрешать споры по таким вопросам.